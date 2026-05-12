NBA'de Batı Konferans'ta finalist Oklahoma City Thunder!

Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri: Muhittin Böcek ile oğlundan etkin pişmanlık ifadesi, "Casusluk" davası başladı, Burcu Köksal'a kesin ihraç istemi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... MUHİTTİN BÖCEK İLE OĞLU GÖKHAN BÖCEK'TEN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek ifadesinde babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istendiğini söylerken, Muhittin Böcek de "Oğlumun ifadesi doğrudur" dedi. "CASUSLUK" DAVASI BAŞLADITutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasının ilk duruşması başladı. Savunma yapan Hüseyin Gün, "Manevi annem benden rica etti diye, yurt dışında ortağı olduğum PQ isimli şirketin teknik elemanlarına açık kaynak verilerine dayalı ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Başka bir şey yok." dediBURCU KÖKSAL KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİCHP Sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Hatırlayacaksınız Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmiş, CHP lideri Özgür Özel de "Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde, iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar" demişti.TRUMP'TAN İRAN'A: KABUL EDİLEMEZSavaş gündemine bakalım. Bir ateşkes süreci var ve dünyanın gözü kulağı müzakerelerden gelen haberlerde. ABD Başkanı Trump, İran'ın savaşı sonlandırmak için ABD'nin önerisine verdiği yanıtın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. İRAN: MANTIKSIZ TALEPLERDE BULUNUYORLARİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ise "İran'ın ABD'ye sunduğu teklif aşırı talepler içermiyor, ABD mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor" sözleriyle yanıt verdi.PETROL YENİDEN YÜKSELDİBu sert açıklamalar tabii hemen petrol fiyatlarını etkiledi. Sabah saatlerinde brent petrol tekrar 105 doların üstünü gördü. Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.684,32 dolara geriledi. RUHİ ÇENET'TEN AÇIKLAMABir taraftanda dünya gündeminde hantavirüs var. Virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden Ruhi Çenet, karantinada olduğunu belirterek, "Hastalık belirtim yok. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.İŞTE TÜRKİYE'DEKİ EN YAYGIN İSİMLERTürkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında 'Mehmet' ve 'Fatma' 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu. En yaygın soyadı da 'Yılmaz' oldu.