        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Batı Konferans'ta finalist Oklahoma City Thunder!

        NBA'de Batı Konferans'ta finalist Oklahoma City Thunder!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 115-110 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve Batı Konferansı finaline çıktı.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:05
        Los Angeles'ta oynanan Batı Konferansı yarı final dördüncü maçını da kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı kaydederken Ajay Mitchell ise 28 sayı attı.

        Lakers'ta LeBron James 24 sayı ve 14 ribaunt, Austin Reaves 27 sayı, Rui Hachimura ise 25 sayı ile oynadı.

        Bu sonuçla seriyi 4-0 kazanan Thunder, Batı Konferansı finaline yükseldi.

        CAVALIERS, SERİDE 2-2'LİK EŞİTLİK SAĞLADI

        Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers konuk ettiği Detroit Pistons'ı 112-103 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell'in 43 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Mitchell, karşılaşmanın ikinci yarısında 39 sayı atarak NBA play-off rekorunu egale etti.

        Pistons'ta Caris LeVert 24 sayı, Cade Cunningham ise 19 sayı attı.

