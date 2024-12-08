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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Dallas, galibiyet serisini 7 maça çıkardı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Dallas, galibiyet serisini 7 maça çıkardı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:31
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        NBA'de Dallas seriye bağladı!
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        NBA'de 7 maç oynandı. Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.

        Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.

        Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

        Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        KARİYER REKORU KIRAN JOKIC GALİBİYET GETİREMEDİ

        Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

        Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

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        Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

        MOBLEY'DEN 41 SAYI

        Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

        Cavaliers'ta Evan Mobley, attığı 41 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı.

        Hornets'ta ise Brandon Miller 25 sayı üretti.

        SONUÇLAR:

        New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 109-119

        Washington Wizards-Denver Nuggets: 122-113

        New York Knicks-Detroit Pistons: 111-120

        Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 118-125

        Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 121-127

        Miami Heat-Phoenix Suns: 121-111

        Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 102-116

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