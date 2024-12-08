NBA'de Dallas, galibiyet serisini 7 maça çıkardı!

NBA'de 7 maç oynandı. Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.

Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

KARİYER REKORU KIRAN JOKIC GALİBİYET GETİREMEDİ Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. REKLAM Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.