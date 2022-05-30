NBA'de finale kim çıktı? NBA finalleri ne zaman başlıyor, hangi günlerde oynanacak? 2022 NBA final maçları tarihleri

Bu sabaha karşı oynanan maçta Miami Heat'i deplasmanda 100-96 skoruyla mağlup eden Boston Celtics, 2022 NBA finallerinde Golden State Warriors'un rakibi oldu. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen NBA finalleri ile ilgili bilgiler...

2022 NBA FİNALLERİ TARİHLERİ

1. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 3 Haziran Çarşamba TSİ: 04.00

2. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 6 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00

3. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 9 Haziran Perşembe TSİ: 04.00

4. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 11 Haziran Cumartesi TSİ: 04.00

5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00 (Gerekirse)

6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00 (Gerekirse)

7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)

NBA FİNALLERİ HANGİ KANALDA?

2022 NBA Finalleri SSport'tan canlı olarak yayınlanacak.