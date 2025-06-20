NBA'de şampiyon belli oluyor! Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de şampiyon belli oluyor! Son oynanan müsabakada Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler şampiyonluk maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA final serisinde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Son oynanan altıncı maçta Indıana Pacers, evinde Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Bilindiği üzere 4 olan taraf NBA'de şampiyon oluyor. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları şampiyonluğu belirleyecek son maçın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
NBA ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- Indıana şampiyonluk maçı 23 Haziran Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece 03.30'da oynanacak.
OKLAHOMA- INDIANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Paycom Center'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.