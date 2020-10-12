NBA'de şampiyon Lakers

NBA'de şampiyon belli oldu! Los Angeles Lakers, final serisinin 6. maçında Miami Heat'i 106-93'le geçerek seride 4-2'ye ulaştı ve şampiyonluğa ulaştı.

LeBron James maçı 28 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile tamamlayarak yıldızlaştı. Anthony Davis 19 sayı, 15 ribaund; Rajon Ronda ise 19 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı.

MVP LEBRON JAMES!

Final serisinin MVP'si (en değerli oyuncu) LeBron James oldu. 4 kez final ve 4 kez normal sezon MVP'si seçilen James, Michael Jordan'a ait olan rekoru egale etti.