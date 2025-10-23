Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de San Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de San Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92 yenerek sezona galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        San Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBA'de San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92 yenerek sezona galibiyetle başladı.

        American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı mücadelesinde Victor Wembanyama, 40 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı. Stephon Castle 22 sayı, 6 asist ve 7 ribauntla oynarken Dylan Harper 15, Devin Vassell ise 13 sayı kaydetti.

        Dallas Mavericks'de Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt ve Cooper Flagg 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken P.J. Washington ise 17 sayılık performans gösterdi.

        RAPTORS, SEZON AÇILIŞINDA TAKIM SAYI REKORUNU KIRDI

        Toronto Raptors, sezon açılışında Atlanta Hawks'ı 138-118 yenerek kulüp tarihinin en yüksek skorunu kaydetti

        State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Raptors'da RJ Barrett 25 sayı ve 8 ribauntla Scottie Barnes, 22 sayı ve 9 asistle oynadı. Gradey Dick 21, Brandon Ingram ise 16 sayı ve 9 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

        REKLAM

        Ev sahibi Hawks'da Jalen Johnson ve Trae Young, 22'şer sayı kaydetti. Kristaps Porziņgis 20, Onyeka Okongwu 18 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

        SONUÇLAR

        New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 119-111

        Charlotte Hornets - Brooklyn Nets: 136-117

        Orlando Magic - Miami Heat: 125-121

        Toronto Raptors - Atlanta Hawks: 138-118

        Boston Celtics- Philadelphia 76ers: 116-117

        Chicago Bulls - Detroit Pistons: 115-111

        Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 128-122

        Milwaukee Bucks - Washington Wizards: 133-120

        Utah Jazz - Los Angeles Clippers: 129-108

        Dallas Mavericks - San Antonio Spurs: 92-125

        Phoenix Suns - Sacramento Kings: 120-116

        Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers: 118-114

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!