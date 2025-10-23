NBA'de San Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı!

NBA'de San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92 yenerek sezona galibiyetle başladı.

American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı mücadelesinde Victor Wembanyama, 40 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı. Stephon Castle 22 sayı, 6 asist ve 7 ribauntla oynarken Dylan Harper 15, Devin Vassell ise 13 sayı kaydetti.

Dallas Mavericks'de Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt ve Cooper Flagg 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken P.J. Washington ise 17 sayılık performans gösterdi.

RAPTORS, SEZON AÇILIŞINDA TAKIM SAYI REKORUNU KIRDI Toronto Raptors, sezon açılışında Atlanta Hawks'ı 138-118 yenerek kulüp tarihinin en yüksek skorunu kaydetti State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Raptors'da RJ Barrett 25 sayı ve 8 ribauntla Scottie Barnes, 22 sayı ve 9 asistle oynadı. Gradey Dick 21, Brandon Ingram ise 16 sayı ve 9 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. REKLAM Ev sahibi Hawks'da Jalen Johnson ve Trae Young, 22'şer sayı kaydetti. Kristaps Porziņgis 20, Onyeka Okongwu 18 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.