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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu - Basketbol Haberleri

        NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:05
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        NBA'de en iyi çaylak takımları belli oldu
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        NBA'den yapılan açıklamaya göre spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2023-24 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.

        Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors) ve sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), en iyi çaylak takımının ilk 5'ine girdi.

        En iyi ikinci çaylak takımının ilk 5'inde ise Keyonte George (Utah Jazz), GG Jackson (Memphis Grizzlies), Dereck Lively (Dallas Mavericks), Amen Thompson (Houston Rockets) ve Cason Wallace'a (Oklahoma City Thunder) yer verildi.

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