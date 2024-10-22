Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de yeni sezon başlıyor! - Basketbol Haberleri

        NBA'de yeni sezon başlıyor!

        NBA'de 2024-2025 sezonu son şampiyon Boston Celtics ile New York Knick arasında oynanacak maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de yeni sezon başlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonu, bu sabaha sabaha karşı oynanacak maçlarla başlayacak.

        NBA'in 79. sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek.

        İlk gün oynanacak diğer maçta ise Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya gelecek.

        CELTICS YİNE FAVORİ

        Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Boston Celtics, yeni sezonda da favori olarak gösteriliyor.

        Şampiyonluğa ulaşan takımı koruyan Boston temsilcisi, NBA'de bu sezon da zafere ulaşmak için mücadele edecek.

        Celtics'in geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkıları olan Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın, yeni sezonda da takımın öne çıkan oyuncuları olması bekleniyor.

        REKLAM

        ALPEREN'Lİ ROCKETS'IN HEDEFİ PLAY-OFF

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezonda takımı Houston Rockets ile play-off'a kalmaya çalışacak.

        Rockets ile Türk spor tarihine geçen bir anlaşmaya varan 22 yaşındaki oyuncu, 5 yıl için 185 milyon dolar kazanacak.

        Ayrıca Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir sene oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olan Alperen Şengün, geçen sezon 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.

        ADEM BONA, 76ERS FORMASI GİYECEK

        Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen Adem Bona, NBA'de ilk kez sahne alacak.

        Philadelphia 76ers tarafından draft edilen 21 yaşındaki Nijerya asıllı basketbolcu, yeni takımında süre bulmaya çalışacak.

        DÖRT TÜRK OYUNCU AYRILDI

        Geçen sezon NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa'ya dönerken Onuralp Bitim de kısa süre önce takımı tarafından serbest bırakıldı.

        Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyerken Furkan Korkmaz ise Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

        REKLAM

        DURANT 30 BİN SAYI BARAJINI GEÇMEYE ÇALIŞACAK

        NBA kariyerinde 28 bin 924 sayı kaydeden Kevin Durant, yeni sezonda da formasını giyeceği Phoenix Suns'ta bu istatistiğini artırmaya çalışacak.

        36 yaşındaki oyuncunun 30 bin sayı barajını geçip, en skorer isimler listesinde 7. sıraya yükselip Wilt Chamberlain'i (31 bin 419) geride bırakması bekleniyor.

        NBA'de 30 bin sayı barajını geçen diğer oyuncular ise LeBron James (40 bin 474), Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292) ve Dirk Nowitzki (31 bin 560).

        LEBRON JAMES YENİ HEDEFLERLE SEZONA BAŞLAYACAK

        Los Angeles Lakers forması giyen 39 yaşındaki ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, geçen sezon NBA'de 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu olmuştu.

        All-Star'a 20 kez seçilen tek oyuncu olan LeBron, 2024-2025 sezonuna da erişilebilir yeni hedeflerle başlayacak.

        NBA kariyerinde 1492 maça çıkan LeBron James, bu alanda tüm zamanların beşinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

        En fazla maça çıkan oyuncular listesinde 4. sıradaki John Stockton'ı (1504) geçmek için 13 karşılaşmaya ihtiyaç duyan LeBron'un ikinci sıraya yükselme şansı da yüksek durumda.

        REKLAM

        Geçen sezon 71 maçta oynayan LeBron James, son üç sezonda sezon başına ortalama 60 karşılaşmaya çıktı.

        LeBron James, bu sezon 69 maçta oynarsa ikinci sıradaki Kareem Abdul-Jabbar'ı (1560) da geçecek.

        PLAY-OFF'LAR 19 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

        NBA'de normal sezon, 13 Nisan 2025'te sona erecek.

        Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 15-18 Nisan tarihlerinde yapılacak.

        16 takımın katılacağı play-off'lar 19 Nisan, NBA Final Serisi ise 5 Haziran'da başlayacak.

        NBA All-Star hafta sonu, 14-16 Şubat 2025'te San Francisco'da gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!