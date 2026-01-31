Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        NBA'den Paul George'a ağır ceza!

        NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcusu Paul George, yasaklı madde kullandığından dolayı 25 maç ceza aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 22:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'den Paul George'a ağır ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia 76ers'ta, ABD'li basketbolcu Paul George yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle bir süre parkelerden uzak kalacak. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anti-doping politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle George'a 25 maç men cezası verildiği duyuruldu.

        35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

        2010 yılında 1. tur 10. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edilen Paul George, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers'ta da forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmit Körfezi yeniden nefes alıyor

        Hep kirlilikle gündeme gelen Marmara Denizi'ndeki umut veren gelişmeler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?