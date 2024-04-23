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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA play-offl'arında Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı - Basketbol Haberleri

        NBA play-offl'arında Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

        Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı son saniye basketiyle 101-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı, Michael Porter Jr ise 22 sayı, 9 ribaunt üretti. Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 11 ribaunt ve LeBron James 26 sayı, 12 asistle mücadele etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:23
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        Denver Nuggets, Lakers'ı son saniyede yıktı
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 101-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

        NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin ikinci maçında 20 sayı üreten Jamal Murray'nin son saniye basketiyle galibiyete ulaştı.

        Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı, Michael Porter Jr ise 22 sayı, 9 ribaunt üretti.

        Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 11 ribaunt ve LeBron James 26 sayı, 12 asistle mücadele etti.

        KNICKS SERİYİ 2-0 YAPTI

        New York Knicks, sahasında Philadelphia 76ers'ı 104-101 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

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        Knicks'te Jalen Brunson 24 sayı, 8 ribaunt ve Josh Hart 21 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        76ers'ta Tyrese Maxey 35 sayı, 10 asist ve Joel Embiid 34 sayı, 10 ribauntla oynadı.

        CAVALIERS DURUMU 2-0'A GETİRDİ

        Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i ağırladığı mücadeleyi 96-86 kazandı ve seriyi 2-0 yaptı.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaunt, Jarrett Allen ise 16 sayı, 20 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

        Magic'te Paolo Banchero'nun 21 ve Franz Wagner'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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