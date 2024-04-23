NBA play-offl'arında Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı son saniye basketiyle 101-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı, Michael Porter Jr ise 22 sayı, 9 ribaunt üretti. Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 11 ribaunt ve LeBron James 26 sayı, 12 asistle mücadele etti

Anadolu Ajansı Giriş: 23.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:23 facebook

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