'Ne Gemiler Yaktım'ın final bölümünden ilk tanıtım

SHOW TV'nin dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'da Yasemin’in Toprak’a 'Seni seviyorum' dediği ve ardından Halil’i öldürdüğünü itiraf ettiği tanıtımda Neriman’ın 'Rutkay yapma!' haykırışlarının sebebi merak konusu oluyor.

Fidan’ın ani bağırışı dikkat çekerken, Toprak, Yasemin’e 'Bitti' diyor. Yasemin’in itiraflarından sonra ikilinin arasında neler olacağı heyecanla bekleniyor.

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Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

'Ne Gemiler Yaktım' final bölümüyle pazar saat 20.00’de SHOW TV’de...