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        Haberler Televizyon Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncuları: Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu ne?

        Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu ne?

        Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i bir araya getiren 'Ne Gemiler Yaktım'ın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İlk bölüm tanıtımı yayınlanan Show TV ekranlarının yeni dizisinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez yer alıyor. İşte Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 02:37 Güncelleme: 11.11.2023 - 02:37
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        Show TV ekranlarının yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncuları ile gündeme geldi. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünü paylaştığı dizinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Dikkat çekici fragmanın ardından "Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler ve konusu ne?" araştırmaları hız kazandı. İşte Ne Gemiler Yaktım oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihine ilişkin merak edilenler...

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        İLK TANITIM YAYINLANDI!

        Show TV ekranlarında çok yakında seyirci ile buluşacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'dan dikkat çekici ilk tanıtım yayınlandı.

        SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ EKRAN KARŞISINA GEÇİYOR!

        Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken ‘Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar’ sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal’ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan’ın canlandıracağı Fidan’ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

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        NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

        Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

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        NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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