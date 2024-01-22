'Ne Gemiler Yaktım', sürükleyici 7'nci bölümüyle ekranlara geldi SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Yasemin ile Toprak'ın yakınlaşması damga vururken Rutkay'ın televizyon programına çıkarak Yasemin'in katil olduğunu söylemesi izleyenleri şoke etti

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın dün akşam yayınlanan bölümüne Yasemin ile Toprak’ın yakınlaşması damga vururken Rutkay’ın televizyon programına çıkarak Yasemin’in katil olduğunu söylemesi izleyenleri şoke etti.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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7'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrana gelen bölümde; Engin’in yaşadığını öğrenen Yasemin yaşadığı şoku Toprak’ın desteğiyle atlatmaya çalışırken Fidan’ın bıçaklandığı haberini aldı. Hastaneye koşan Yasemin, ameliyattan çıkan Fidan’ın aynı zamanda hamile olduğunu öğrendi. Toprak’ın yakaladığı Rutkay ise sorgunun ardından çıktığı mahkemede tutuksuz yargılandı. Sürükleyici bölümde, Fidan’ın kocası tarafından bıçaklandığına kulak misafiri olan bir kadın bunu sosyal medyada dile getirdi. Büyük yankı bulan bu haberin, ana haberlere taşınmasıyla Fidan’a destek mesajları yağdı. Anne ve babasının kafasındaki sesleriyle savaş veren Rutkay’ın, sosyal medyada adeta linçlenmesi işlerini kaybetmesine de neden oldu.

Ameliyattan uyanan Fidan, hamile olduğunu öğrenince Rutkay’dan boşanamayacağını düşünerek paniğe kapıldı. Yasemin’in yalnız bırakmadığı Fidan, bir gazetecinin röportaj teklifini kabul ederek Rutkay’ın yaşattığı acıları anlattı. Fidan’ın gözyaşlarıyla anlattığı hikayesinin ekranlara Sezen Aksu’nun 'Ünzile' şarkısı eşliğinde gelmesi izleyenleri derinden etkiledi. Fidan’ın röportajı yayınlandığında ise Yasemin’in ses kaydını da gazeteciye verdiği ortaya çıktı. Bu duruma öfkelen Rutkay, hem kendini aklamak hem de Yasemin’den intikam almak için kolları sıvadı.

Bölümün final sahnesinde ise, Toprak; ses kaydını kendisinden habersiz verdiği için Yasemin’le tartıştığı sırada ona aşkını itiraf etti. Yasemin’in de bu itirafa karşılık verdiği mutlu anlara gölge düştü. Aynı anda bir televizyon programına çıkan Rutkay’ın, Yasemin’in Halil Karaçam’ın katili olduğunu söylemesi bölüme damga vurdu.

Toprak’tan aşk itirafı;