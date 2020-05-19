Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sinema salonları, karantina sonrası döneme hazırlanıyor. Sinema salonlarının ne zaman açılacağı bayramdan sonra belli olacak.

Son günlerde sinema salonu işletmecilerinin yapımcılardan paylarını istedikleri yönünde söylentiler dolaşıyor.

Söylentiye göre; işletmeciler, sinema salonları 2 aydan fazla bir süredir kapalı olduğu için yaşadıkları zararı telafi etmek için yapımcılardan karantina sonrası gösterime girecek filmlerden daha az pay almalarını istemiş.

Akla da ticaretin doğasına da aykırı böyle bir talep gerçekten dile getirildi mi?

Yapımcılar, filmlerinden daha az pay almayı kabul eder mi?

Etmezler.

Zaten kendilerinden böyle bir talepte bulunan da yok.

Yapımcılar, filmlerini çekerken bir para harcadı. Bundan sonra çekecekleri filmler için de aynı oranda veya daha fazla para harcayacaklar. Örneğin hiç bir oyuncu, 'Karantina dönemi vardı' diyerek oyunculuk ücretinde indirim yapmayacak.

Ayrıca karantina sonrası sosyal mesafe kuralı ve izleyicinin 'bulaş' endişesi nedeniyle izleyici sayısı bir süre normal ölçülerden daha az seviyede olacaktır.

Bu nedenle yapımcılar için risk bir hayli büyük. Hatta yeni sezon için film üretip - üretmeme konusunda kararsızlar. Durum böyleyken sinema salonu işletmecilerinin yapımcılardan paylarını düşürmelerini istemeleri söz konusu bile değil. İşletmeciler, 'Ne payı, ne indirimi? Film üretsinler yeter' diyor.

Bu arada karantina sonrası sinema salonlarında sosyal mesafe nasıl olacak?

Kanımca eğlence sektöründe sinema, sosyal mesafe kurallarına en uygun konuma sahip alan.

Çünkü yaz aylarında salonların doluluk ortalaması % 14 - % 16.

Kış aylarında bu rakam % 26 - % 30 arasında değişiyor.

Böylelikle her izleyicinin arasına bir değil 5 koltuk bile boş bırakılabilir.