Ne pilates ne fitness: Kasları ağır çekimde yakan yeni egzersiz trendi Lagree nedir?

YAVAŞLIĞIN İÇİNDEKİ YOĞUNLUK

Lagree, adını kurucusu Sebastien Lagree’den alan, yüksek yoğunluklu ancak düşük etkili (low-impact) bir egzersiz metodu. Yani eklemlere aşırı yük bindirmeden kasları maksimum seviyede çalıştırmayı hedefliyor.

Bu yöntemin temel mantığı, hareketleri mümkün olduğunca yavaş ve kontrollü yapmak. Çünkü kaslar ne kadar uzun süre gerilim altında kalırsa o kadar fazla çalışıyor.

Bu yaklaşım, spor biliminde ‘’time under tension’’ (kasın gerilim altında kalma süresi) olarak bilinen prensibe dayanıyor. Yani amaç, hızlı tekrarlar yerine kasları uzun süre aktif tutarak hem dayanıklılığı hem de kas aktivasyonunu artırmak.