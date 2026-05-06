Ne pilates ne fitness: Kasları ağır çekimde yakan yeni egzersiz trendi Lagree nedir?
Sosyal medya akışınızda mutlaka görmüşsünüzdür: Büyük bir makine üzerinde ağır çekimde hareket eden ama kasları zangır zangır titreyen insanlar... İlk bakışta reformer pilatesi andırsa da aslında çok daha yoğun, nabzı yükselten ve kasları limitlerine kadar zorlayan bambaşka bir disiplin. Adı: Lagree
Yavaş ama yakıcı, düşük tempolu ama son derece yoğun… Kasları uzun süre gerilim altında tutarak maksimum kas aktivasyonu ve dayanıklılık sağlayan Lagree metodu, fitness dünyasında hızla yükselen bir yöntem. Pilatesle sık sık karıştırılsa da odak noktası esneklik değil; kas dayanıklılığı, güç ve yoğunluk. Peki, Lagree’yi pilates ve geleneksel fitness’tan ayıran o ince ama sert çizgi tam olarak nerede?
YAVAŞLIĞIN İÇİNDEKİ YOĞUNLUK
Lagree, adını kurucusu Sebastien Lagree’den alan, yüksek yoğunluklu ancak düşük etkili (low-impact) bir egzersiz metodu. Yani eklemlere aşırı yük bindirmeden kasları maksimum seviyede çalıştırmayı hedefliyor.
Bu yöntemin temel mantığı, hareketleri mümkün olduğunca yavaş ve kontrollü yapmak. Çünkü kaslar ne kadar uzun süre gerilim altında kalırsa o kadar fazla çalışıyor.
Bu yaklaşım, spor biliminde ‘’time under tension’’ (kasın gerilim altında kalma süresi) olarak bilinen prensibe dayanıyor. Yani amaç, hızlı tekrarlar yerine kasları uzun süre aktif tutarak hem dayanıklılığı hem de kas aktivasyonunu artırmak.
MEGAFORMER: SİSTEMİN KALBİ
Lagree metodu, özel olarak tasarlanmış Megaformer adı verilen bir alet üzerinde uygulanıyor. Reformer pilatese benzer görünse de daha fazla direnç ve hareket kombinasyonu sunan bir yapıya sahip.
Bu makinede; yaylarla ayarlanabilen direnç mekanizması, hareketli platform (carriage), farklı kas gruplarını hedefleyen tutacaklar bulunuyor.
Bu yapı sayesinde tek bir egzersiz sırasında bile birden fazla kas grubu aynı anda çalıştırılabiliyor. Üstelik antrenman boyunca dinlenme süresi oldukça sınırlı olduğu için nabız da yüksek kalıyor.
NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?
Lagree’nin sosyal medyada hızla yayılmasının birkaç nedeni var. Öncelikle zaman verimliliği sunuyor. 30-45 dakikalık bir çalışmada, kısa sürede yüksek kas aktivasyonu ve yoğun bir egzersiz etkisi yaratabiliyor.
Ayrıca kasları şekillendirmeye odaklanırken kardiyo etkisi de yaratıyor ve eklemleri zorlamadan yoğun bir çalışma sunuyor. Bu kombinasyon, özellikle yoğun tempoda yaşayan ve hızlı sonuç görmek isteyen kullanıcılar için oldukça cazip.
PİLATES İLE FARKI NE?
Lagree en çok pilates ile karıştırılıyor. Ancak iki sistemin odak noktaları farklı.
Pilates daha çok esneklik, duruş ve core kontrolüne odaklanırken, Lagree tarafında yoğunluk ve kas dayanıklılığı öne çıkar.
Lagree’de hareketler daha uzun süreli kas gerilimi yaratır. Kas tükenişi hedeflenir ve tempo yavaş ama yoğunluk yüksektir.
Kısacası pilates daha ‘’dengeleyici ve destekleyici’’, Lagree ise daha ‘’yakıcı ve şekillendirici’’ bir sistemdir.
FİTNESS’TAN FARKI NE?
Klasik fitness antrenmanlarında genellikle yüksek ağırlıklar, belirli set sayıları ve set aralarındaki dinlenme süreleri ön plandadır. Lagree’de ise bu yapı önemli ölçüde değişir.
Direnç yalnızca ağırlıkla değil; hareketlerin yavaşlığı ve kesintisiz devam etmesiyle (sürekli gerilim) sağlanır. Dinlenme süreleri minimumda tutulduğu için kaslar antrenman boyunca büyük ölçüde aktif kalır.
Bu da şu temel farkı yaratır:
Klasik fitness programlarının önemli bir kısmı kas hacmini artırmaya (hipertrofi) odaklanırken; Lagree, kas dayanıklılığı, sıkılık ve fonksiyonelliği ön plana çıkarır.
HERKES İÇİN UYGUN MU?
Lagree, düşük etkili bir egzersiz olduğu için eklem dostu kabul edilir. Ancak bu kolay olduğu anlamına gelmez. Aksine, özellikle ilk denemelerde oldukça zorlayıcı olabilir.
Zamanı kısıtlı olup verimli antrenman arayanlar, kas dayanıklılığını artırmak isteyenler ve daha yoğun ama kontrollü bir egzersiz deneyimi arayanlar için uygun bir alternatif olarak öne çıkar.
TREND Mİ, KALICI MI?
Lagree şu anda sosyal medyada hızla yayılan bir trend gibi görünse de arkasındaki prensipler yeni değil. Kasların uzun süre gerilim altında tutulması ve düşük etkili yüksek yoğunluk yaklaşımı, spor biliminde uzun süredir bilinen yöntemlere dayanıyor.
Bu nedenle Lagree, geçici bir akımdan çok modern fitness anlayışının öne çıkan yöntemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Haber kaynak: Los Angeles Times, How Stuff Works, Platform Lagree, Vogue
Görsel kaynak: iStock, Shutterstcock