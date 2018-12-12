Esenler'de 6 hırsız, karakola yaklaşık 200 metre mesafede bulunan cep telefonu bayisini soydu. Rahatlıklarıyla dikkat çeken hırsızlar olay yerinden geçen polis otosunu görünce araçların arkasına saklandı. Ardından dükkanı soyup kayıpları karıştı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Esenler'in en işlek caddalerinden birinde bir telefon mağazasına sabah saatlerinde meydana geldi. Polis Merkezine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan mağazaya 6 kişi gelen hırsızlar iş yerinin kepengini açmaya uğraştı. Bu sırada bir polis aracının geçtiğini gören hırsızlar araçların arkasına saklandı. Hırsızlar, polisin caddeden uzaklaşmasının ardandın kepengi açıp dükkana girdi. Alarmın çalmasıyla panikleyen hırsızlar telefonlarının yerini bulamasa da kasa da bulunan paraları ve müşterilere ait olan iki telefonu alarak kayıplara karıştı.

'HIRSIZLAR ÇOK RAHATLAR'

Sabah dükkanına gelen iş yeri sahibi manzara karşısında isyan etti: '12 dakika içerisinde soyulduğumuzu gördük. Ayrıca karakola yaklaşık 200 metre yakın olmamıza rağmen defalarca bunu yaşadık. Bu cadde üzerinde üç iş yerimiz var; hepsi daha önce soyuldu. Ayrıca bekçiler sadece akşam saatlerinde dolaşıyorlar. Hırsızların iş yerlerine girdikleri saatler saatlerinde dolaşsalar daha faydalı olacaktır. Hırsızlar çok rahatlar. Bu bölge çok işlek cadde ama bu rahatlıkları bizi tedirgin ediyor” dedi.

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