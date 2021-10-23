Ne yaptın Haaland

Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland, son sözleriyle kafaları karıştırdı.

Daha önce Chelsea'nin kendisini istemesi üzerine bonservis bedeliyle alakalı "Ben 175 milyon Euro etmem" diyen Haaland, bu sefer tam tersi bir davranış sergiledi. Sözleşmesinde "2022 yazında 64 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan 21 yaşındaki forvet, kendisini transfer edecek takımlara mesaj gönderdi.

ESPN'in haberine göre; 69 maçta 70 gol atan ve dünya devlerini peşinden koşturan Haaland, yeni takımından 30 milyon Sterlin (396 milyon TL) maaş istiyor. Oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın da bonservis ve maaşın yanı sıra yüklü bir komisyon talep edeceği kaydedildi.