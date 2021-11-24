Kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Son tahminlere göre ilk karın yağacağı tarih belli oldu. Peki, ilk kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...

METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.