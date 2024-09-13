Çağla Şıkel'in bu açıklamasından bir süre sonra Ahmet Çakar, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak o sözlerin yıllar öncesine ait olduğunu ifade edip şu açıklamayı yaptı; "Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz... Ben bu ifadeleri, bu kızımız için kullanmadım. Bu yaklaşık 6 yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi."