Eserleriyle anılacak 0:00 / 0:00

25 Mayıs 1983'de vefat eden Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' adlı oyunu 14 - 15 Mayıs tarihlerinde, 'Bir Adam Yaratmak' oyunu ise 17 - 18 Mayıs tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşacak. "Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed’e Mektup" başlıklı sergi ise 13 Mayıs – 26 Mayıs tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri ağırlayacak.

Necip Fazıl Kısakürek'in 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı oyunlardan biri olan 'Reis Bey' oyununda görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesi anlatılıyor. 2 saat 5 dakika süren ve 2 perdeden oluşan oyun 2018 yılından bu yana Devlet Tiyatrolarında sahneleniyor. 'Reis Bey', prömiyer yaptığı günden bugüne 167 temsil vererek 78 bin 725 tiyatro severle bir araya geldi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Bir Adam Yaratmak' oyunu ise Necip Fazıl Kısakürek'in 1937'de Zonguldak’ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan eseri olarak biliniyor. 'Bir Adam Yaratmak', sonsuzlukla yarışa kalkan bir sanatçının, varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı bir türlü kabullenemeyip insan hayatını derinlemesine anlatan psikolojik bir dramı konu ediniyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak’ın küratörlüğünü üstlendiği "Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed’e Mektup" başlıklı sergi 13 - 26 Mayıs arasında AKM Çok Amaçlı Salonda ücretsiz olarak gezilebilecek. Adını Necip Fazıl’ı Toptaşı Cezaevi’nde yazdığı şiirinden alan sergi, ziyaretçilerine interaktif bir sergi deneyimi yaşatacak.