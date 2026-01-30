Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken, Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, itiraz üzerine, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğince celse arasında kaldırıldığını bildirerek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatları, mahkemeden, kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmanın sona ermesinin beklenmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, "Duruşmanın eski savcısı hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair elimdeki tüm belge ve bilgileri HSK'ye gönderdim. Suç duyurusunda bulundum. Ben de gerçek faillerin bulunmasını istiyorum. Davanın tek tutuklu sanığıyım, tutukluluk sürem cezaya dönüşmüştür. Suçsuz olduğum bilirkişi raporları ve kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştır." beyanında bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına ve öteki soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti.

Dava, 18 Mayıs'a ertelendi.

Öte yandan, Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiği için cezaevinden çıkamayacak.