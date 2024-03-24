Necip Memili: Her fırsatta ailemleyim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve kızı Asya ile birlikte Sarıyer'de görüntülendi. SHOW TV'de ekrana gelen 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Memili, boş gününü ailesiyle birlikte değerlendirdiğini ifade etti.

"ASYA'NIN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAYA GELDİK"

Eşi Didem Dayıcıoğlu ile kızları Asya için alışveriş yapan Necip Memili; "Asya'nın askerleriyiz. Eksikleri vardı onları tamamlamaya geldik. Çok yoğun çalışıyorum ama her fırsatta ailemle beraberim" diye konuştu.