        Necla Nazır: Ayıp olur

        Necla Nazır: Ayıp olur

        Bebek'te sabah kahvaltısında görüntülenen Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur, miras davasıyla ilgili soruları yanıtladı; "Bu konuları konuşmak ayıp olur"

        Giriş: 15.01.2026 - 23:19 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:19
        "Ayıp olur"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, Bebek’te objektiflere yansıdı. Karşılarında gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikili, bir pastanede kahvaltı yaptı.

        Pastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necla Nazır ile Tuğçe Tayfur, merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un mirasının bölünmesi süreci ve yaşanan hukuki anlaşmazlıklarla ilgili sorular üzerine; "Bu tarz konuların konuşulması ayıp olur" diyerek detay vermekten kaçındı. Diğer soruları cevapsız bırakan anne - kız, kısa süre sonra bölgedeki bir notere giriş yaptı.

        #Necla Nazır
        #ferdi tayfur
