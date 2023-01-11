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Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı

Halk arasında ayakta su içmenin zararlı olduğuna dair yaygın bir inanış var. Hatta genelde Müslümanlar, Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda suyu oturarak içiyor. Tıbba göre; ayakta su içmek gerçekten de zararlı! İşte, ayakta su içmenin zararları...

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  • Neden ayakta su içmemeliyiz? Ayakta su içmenin zararları

    HAZIMSIZLIK

    Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir çünkü ayakta su içtiğinizde; su, büyük bir güç ve hızla yemek kanalından geçerek doğrudan midenin alt kısmına iner ve ki bu da oldukça zararlıdır. 

    Ayakta su içildiğinde sinirler gerilir bu da sıvı dengesini bozarak toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur.
  • Neden ayakta su içmemeliyiz? Ayakta su içmenin zararları

    ARTRİT TEKİKLEYİCİ

    Ayakta su içmek; eklemlerde sıvı biriktirerek artriti ve buna bağlı eklem hasarlarına yol açabilir. 
  • Neden ayakta su içmemeliyiz? Ayakta su içmenin zararları

    ORGANLAR İÇİN RİSK

    Ayakta su içtiğinizde gerekli besin ve vitaminler karaciğere ve sindirim sistemine ulaşmaz. Aksine su, sistem içinde çok hızlı hareket eder ve bozulan oksijen dengesi ciğerlerinizi ve kalbinizi riske atar.
  • Neden ayakta su içmemeliyiz? Ayakta su içmenin zararları

    BÖBREK SORUNLARI VE İDRAR YOLU RAHATSIZLIKLARI

    Böbekler, kişi oturur vaziyetteyken daha iyi filtreleme yapar. Ayakta su içildiğinde sıvı yüksek basınçla bir anda midenin alt kısmına yerleşerek, mesaneye iner ve böbreklere uğramaz. Bu da böbreklerin işleyişine zarar verir. Hatta idrar yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.
  • Neden ayakta su içmemeliyiz? Ayakta su içmenin zararları

    DOĞRU SU NASIL İÇİLİR?

    Doğru su içme şekli, su içerken bir sandalyeye oturmak ve sırtınızı dik tutmaktır. Bu şekilde besinler beyne ulaşır ve beyin aktivitesini iyileştirir.

    Ayrıca sindirim sistemi zorlanmaz ve kişide şişkinlik hissi oluşmaz.

    Kaynak: Health Shots

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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