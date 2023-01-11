Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı

HAZIMSIZLIK

Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir çünkü ayakta su içtiğinizde; su, büyük bir güç ve hızla yemek kanalından geçerek doğrudan midenin alt kısmına iner ve ki bu da oldukça zararlıdır.

Ayakta su içildiğinde sinirler gerilir bu da sıvı dengesini bozarak toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur.