NEDEN SİGARA BAĞIMLISI OLUYORUZ?

Önemli bir ruhsal-toplumsal sorun olarak görülen sigara tüketimi özellikle nedenleri açısından değerlendirilmektedir. Sigara içme oranı ile yaş dönemleri arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda 13-19 yaş grubundakilerin sıklıkla ruhsal toplumsal etkenlerle ilişkili olarak sigaraya başladığı bildirilmiştir.

Toplumsal, ruhsal ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sigara alışkanlığının daha çok çocukluk ve gençlik çağında kazanılan bir davranış olduğu, aile yapısı ve sosyal desteğin sigara ve diğer madde kullanımında etkili olduğu bildirilmiştir.