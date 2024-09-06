Yıllardır var olan, çoğumuzun nedenini hiç bilmediği bazılarımızın ise fark etmediği bir özellik olan araçların arka camlarındaki ince çizgilerin neden var olduğunu ya da görüşümüzü kısıtlamaktan başka ne gibi bir faydası olduğunu merak etmiş olabiliriz. Detaylar haberimizde...