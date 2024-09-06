Bazı otomobillerin arkalarında neden çizgiler var? Bu çizgiler ne işe yarar?
Araç kullanırken, arabamız içindeki çoğu özelliğin ne işe yaradığını tam olarak bilemeyebiliriz. Bunlardan biri de çoğu arabada mevcut olan arka camlardaki çizgilerdir. Peki bu çizgiler ne işe yarıyor?
Yıllardır var olan, çoğumuzun nedenini hiç bilmediği bazılarımızın ise fark etmediği bir özellik olan araçların arka camlarındaki ince çizgilerin neden var olduğunu ya da görüşümüzü kısıtlamaktan başka ne gibi bir faydası olduğunu merak etmiş olabiliriz. Detaylar haberimizde...
ÇİZGİLER NE İŞE YARAR?
Bir camda sürüş sırasında görüşünüzü engelleyebilecek bir şey olması bir tasarım hatası gibi görünebilir; ancak soğuk hava söz konusu olduğunda, arka camdaki çizgiler aslında görüşü mümkün olduğunca net tutan unsurlardır.
Çünkü bunlar otomobilin ikincil veya arka buz çözücüsünün bir parçasıdır; çizgiler aslında metal ve reçineden yapılmış süper ince tellerdir. Bu teller ya bir yapıştırıcı kullanılarak arka camın yüzeyine uygulanır ya da cam katmanları arasına sıkıştırılır.
Asıl amacı net bir görüş sağlamaktır.
Bu teller üzerinden elektrik akımı gönderildiğinde direnç oluşur ve bu da ısı üretebilir. Arka camın buğudan hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlayan bu sıcaklık dozudur ve biraz daha beklerseniz, cam üzerinde oluşan buzları da eritecektir.
HANGİ DURUMLARDA VE NEDEN ÇALIŞMAZ?
Soğuk bir kış sabahında arabaya bindiniz, kahvenizi tutucuya koydunuz ve ısınırken melodilerinizi ayarladınız. Garaj yolundan geri geri çıkmaya başlamak için başınızı çevirdiniz, ama bekleyin - arka cam hala buğulu. Bunun için camın neden açılmadığına dair üç yaygın ve çok daha pratik neden vardır.
Sigortayı kontrol edin!
Buz çözücü son zamanlarda çok fazla kullanılmışsa, kontrol edilecek ilk şeylerden biri sigortanın atıp atmadığını kontrol etmektir, çünkü buz çözücüler oldukça fazla miktarda güç çekebilir. Neyse ki, bu oldukça kolay bir çözümdür; çünkü atmış sigortayı yenisiyle değiştirmek yeterlidir.
Izgarayı kontrol edin!
Izgaranın kendisinde bir sorun olması mümkündür. Bu, özellikle çizgilerin doğrudan camın yüzeyine uygulandığı ve hasara karşı savunmasız hale getirildiği yerlerde yaygındır.
Bu durum devreyi keser ve böylece ısı olmaz. Bu tür hasarlar, kendin yap kitleriyle veya profesyoneller tarafından onarılabilir.
Elektrik aksamı bozulmuş olabilir!
Ve son olarak, muhtemelen sizi garaja götürmek zorunda kalacak kadar basit ama bir o kadar da sinir bozucu bir açıklama: Buz çözme düğmesinin elektrik aksamı gitmiş.
Kaynak: Iflscience