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Neeva nedir? Neeva'nın farkı ne?

Dünyanın en büyük arama motoru Google'a yeni bir rakip geliyor. Eski google yöneticileri tarafından kurulan ve beta aşamasında olan Neeva adlı arama motoru piyasa çıkmaya hazırlanıyor

Neeva nedir? Neeva'nın farkı ne?

Neeva, eski Google çalışanları tarafından oluşturulan, gizlilik öncelikli, reklamsız ve izlemesiz bir arama motoru olarak karşımıza çıkıyor.

Mahremiyet ve kullanıcı deneyimine odaklanan Neeva'nın kurucu ortakları Sridhar Ramaswamy ve Vivek Raghunathan'ın dikkat çekiyor. Ramaswamy, Google Reklamlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, Raghunathan ise YouTube'da Para Kazanma Başkan Yardımcısı idi.

Beta aşamasında olan ve testleri devam eden arama motoru Neeva'nın diğer arama motorlarından farkı daha kişiselleştirilebilir ve reklamsız olması.

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