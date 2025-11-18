Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.726,75 %0,27
        DOLAR 42,3432 %0,08
        EURO 49,0851 %0,01
        GRAM ALTIN 5.498,89 %0,05
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 68,62 %0,56
        BITCOIN 91.253,00 %-0,62
        GBP/TRY 55,6779 %-0,03
        EUR/USD 1,1584 %-0,07
        BRENT 64,04 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 8.990,69 %0,05
        Haberler Ekonomi Emlak Nef'ten Suudi Arabistan hamlesi - Emlak Haberleri

        Nef'ten Suudi Arabistan hamlesi

        Nef, Suudi Arabistan'da yapacağı yeni proje için Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF'in iştiraki King Abdullah Economic City (KAEC) ile anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesi ile Nef otel, perakende ve konuttan oluşan bir kompleksi inşa edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nef'ten Suudi Arabistan hamlesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yılki Cityscape Global kapsamında King Abdullah Economic City (KAEC), Nef ile bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu iş birliği, yeni otel, perakende ve konut projelerinin temelini oluşturacak. Nitekim KAEC, yaklaşık 925 milyar dolar varlığı yöneten dünyanın en büyük egemen varlık fonlarından biri olan Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF’in bir iştiraki konumunda.

        İmza törenine Suudi Arabistan’daki Türkiye Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler de katılırken, KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur iş birliğini resmileştirdi.

        KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser şöyle konuştu: “Nef ile iş birliğimiz, KAEC’in konut ve yaşam alanı seçeneklerini önde gelen geliştiricilerle genişletme kararlılığını yansıtıyor. Bu anlaşma, inovasyonu, topluluk kültürünü ve yaşam kalitesini bir araya getiren modern ve sürdürülebilir bir şehir inşa etme yolculuğumuzda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Küresel ortaklarla çalışarak, KAEC’in uzun vadeli vizyonunu insanların yaşayabileceği, çalışabileceği ve keyif alabileceği canlı bir destinasyon olarak gerçeğe dönüştürüyoruz.”

        Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise şu ifadeleri kullandı: “Suudi Arabistan’da modern kentsel yaşamın geleceğini şekillendirme sürecinde KAEC ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nef olarak insan odaklı tasarlıyor, gerçek değer ve anlamlı yaşam deneyimleri sunan alanlar yaratıyoruz. Bu iş birliği, tasarım felsefemizi ve uluslararası uzmanlığımızı Suudi Arabistan’ın en dinamik ve umut vadeden destinasyonlarından birine taşımamıza olanak sağlıyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz