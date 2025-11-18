Nef'ten Suudi Arabistan hamlesi

Bu yılki Cityscape Global kapsamında King Abdullah Economic City (KAEC), Nef ile bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu iş birliği, yeni otel, perakende ve konut projelerinin temelini oluşturacak. Nitekim KAEC, yaklaşık 925 milyar dolar varlığı yöneten dünyanın en büyük egemen varlık fonlarından biri olan Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF’in bir iştiraki konumunda.

İmza törenine Suudi Arabistan’daki Türkiye Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler de katılırken, KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur iş birliğini resmileştirdi.

KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser şöyle konuştu: “Nef ile iş birliğimiz, KAEC’in konut ve yaşam alanı seçeneklerini önde gelen geliştiricilerle genişletme kararlılığını yansıtıyor. Bu anlaşma, inovasyonu, topluluk kültürünü ve yaşam kalitesini bir araya getiren modern ve sürdürülebilir bir şehir inşa etme yolculuğumuzda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Küresel ortaklarla çalışarak, KAEC’in uzun vadeli vizyonunu insanların yaşayabileceği, çalışabileceği ve keyif alabileceği canlı bir destinasyon olarak gerçeğe dönüştürüyoruz.”