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Nefes kredisi KOBİ kredisi ne kadar? Nefes kredisi veren bankalar hangileridir?

Esnafa destek nefes kredisinin detayları belli oldu. Nefes kredisi başvurusu şartlarını taşıyanlara toplam 10 banka kredi verecek. TOBB tarafından desteklenecek olan krediler ile geri ödemeler ise 6 ay sonra başlayacak. Peki, Nefes kredisi KOBİ kredi limiti ne kadar, yıllık faiz oranı kaç? İşte ayrıntılar...

Nefes kredisi KOBİ kredisi ne kadar? Nefes kredisi veren bankalar hangileridir?

Nefes kredisi KOBİ kredi limiti ne kadar? 2021 Nefes kredisi yıllık faiz oranı kaç? Milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

NEFES KREDİSİ KOBİ KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlayacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek ve TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

HANGİ BANKALAR KATILDI?

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU HAKKINDA

Esnafa destek nefes kredisi başvuruları 25 Mayıs'ta sona erdi. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirildi.

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