Cadde'nin haberine göre, başbaşa alışveriş merkezine gelen Nefise Karatay-Yusuf Day çifti, kısa süre mağazaları dolaştı.

Daha sonra meydan katına çıkan ikili, başbaşa keyifli bir akşam yemeği yedi. Yemeğin sonlarına doğru ünlü çifte yakın dostları da eşlik etti.

Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın, uyumlu giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ