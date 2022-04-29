Kutlama yemeği 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nefise Karatay, önceki gün eşi Yusuf Day ve kızı ile Bebek'te görüntülendi. Aile, Karatay’ın 46. yaş gününü kutlamak için bir restoranda yemek yedi.

Bir hayli neşeli olduğu görülen Nefise Karatay, eşi ve kızıyla uzun sürede sohbet etti.

"YİNE AİLEMİZDE ERKEN BİR KAYIP YAŞIYORUZ"

Öte yandan dört ay önce uzun süredir ekranlardan uzak olan manken ve sunucu Nefise Karatay'ın kuzeni yaşamını yitirmişti.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Karatay, "Çok üzgünüm.. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde. Mekanın cennet olsun Oktay ağabeyciğim..." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞOKTAYIZ!"

Hayatını kaybeden kuzeninin bilinen bir hastalığının olmadığını belirten Nefise Karatay, "Çok ani bir kayıp, şoktayız." şeklinde konuşmuştu.

Takipçileri ise başsağlığı mesajlarıyla Karatay'a destek olmuştu.