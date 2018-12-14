Yeni yılı ailesi ile birlikte Göcek'te geçireceğini söyleyen Nefise Karatay, "Ailece Göcek'te olacağız. Hem yeni yılı hep birlikte ailece karşılayacağız hem de kısa bir tatil yapmış olacağız" dedi.

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