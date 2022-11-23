İçeriğimizin devamında örnekler yardımıyla detaylı bir şekilde öğrenme imkânı bulacağınız negatif tam sayı nedir? En küçük negatif tam sayı kaçtır? İşte negatif sayılar hakkında tüm detaylar…

Negatif Tam Sayı Nedir?

Tam sayılar kümesi içinde yer alan ve sıfırdan küçük olan sayılara negatif tam sayılar adı verilmektedir. Bir sayının önünde bulunan sembole o sayının işareti adı verilmektedir ve negatif tam sayılar (-) işareti ile gösterilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi ise pozitif ile negatif sayılar arasında yer alan 0 sayısıdır. Sıfır sayısı ne pozitif ne de negatif bir sayıdır.

Negatif Tam Sayılar Nelerdir?

0’dan küçük olan ve 0’dan uzaklaştıkça küçülen tüm tam sayılar negatif tam sayılar olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği üzere negatif tam sayılar, bir sayı doğrusu üzerinde solda gösterilmektedir.

Negatif tam sayılar ile yapılan 4 işlemlerde ise dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şimdi gelin negatif tam sayılarla yapılan işlemlerin kurallarına bir göz atalım.

Bir sayı negatif bir sayı ile toplandığında o sayının değeri azalır ve sayı, sayı doğrusu üzerinde sola taşınmış olur.

Örnek:

7+(-5)= 2

2+(-9)= -7

Bir sayıdan negatif bir sayı çıkarılırsa sayının değeri artmış ve sayı, sayı doğrusu üzerinde sağa taşınmış olur.

Örnek:

10 – (-5)= 15

4 – (-7)= 11

Negatif ve pozitif tam sayıların birbirleriyle olan çarpımlarında ise çıkan sonucun negatif ya da pozitif olma durumu aşağıdaki gibidir:

( + ) . ( + ) = ( + )

( + ) . ( - ) = ( - )

( - ) .( - ) = ( + )

( - ) . ( + ) = ( - )

Negatif ve pozitif tam sayıların birbirlerine bölünmesinde ortaya çıkan negatiflik/pozitiflik durumu ise aşağıdaki gibi olacaktır.

( + ) / ( + ) = ( + )

( + ) / ( - ) = ( - )

( - ) / ( - ) = ( - )

( - ) / ( + ) = ( - )

NEGATİF SAYILAR RASYONEL Mİ?

Negatif Tam Sayılar Kaçtan Başlar?

0’dan küçük olan ve sayı doğrusunun solunda yer alan negatif tam sayılar – 1 ile başlamaktadır. Negatif tam sayıların 0’dan başlamamasının nedeni ise 0’ın ne pozitif ne de negatif bir sayı olmasından kaynaklanmaktadır.

En Küçük Negatif Tam Sayı Nedir

Sayı doğrusunun solunda yer alan negatif tam sayılarda, pozitif sayıların aksine 0 sayısından uzaklaştıkça küçülmektedir. Bu sebeple 0’dan en uzak konumda bulunan en küçük negatif tam sayı -∞’ dur.