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Nejat İşler 'Aile' ile ekranlara dönüyor

Ay Yapım imzalı 'Aile' dizisi, 14 Şubat'ta SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden çok konuşulan diziyle beraber Nejat İşler de yaklaşık 2 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı 'Aslan Soykan'ın ağabeyi 'Cihan Soykan' olarak 'Aile'de sevenlerinin karşısına çıkacak

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  • Nejat İşler 'Aile' ile ekranlara dönüyor

    14 Şubat’ta SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi 'Aile', hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.
  • Nejat İşler 'Aile' ile ekranlara dönüyor

    Hakan Bonomo’nun özgün senaryosuna imza attığı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisiyle oynadığı her rolle büyük beğeni toplayan Nejat İşler de 2 yıllık aranın ardından televizyon ekranlarına dönüyor.
  • Nejat İşler 'Aile' ile ekranlara dönüyor

    Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı, aile kavramının en tartışmalı yönlerinin öne çıkacağı dizide Nejat İşler, 'Soykan' ailesinden 5 yıl önce kopmuş, karanlık ve tekinsiz bir adama dönüşen ailenin kara koyunu 'Cihan Soykan'a hayat verecek.
  • Nejat İşler 'Aile' ile ekranlara dönüyor

    Nejat İşler dışında Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisine dizide; Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Nur Sürer, Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.
  • Nejat İşler 'Aile' ile ekranlara dönüyor

    Varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’ dizisi, 14 Şubat’ta SHOW TV ekranlarında başlıyor.

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