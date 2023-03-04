Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu

"DEPREM BENİ DEPRESYONA SOKTU"



Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez ve giderseniz sevinirim" şeklinde konuştu.



Nejat İşler, ardından arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.