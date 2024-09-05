Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller hakkındaki bilinmeyenler ve Kommagene Krallığı'nın sırları neler?

Kommagene Kralı'nın Mezarı

Kralın, ezilmiş kireç taşından yapılmış devasa bir yapay höyüğün altında gömülü olduğuna inanılıyor. Ancak, yıllarca süren kazılara rağmen bu büyük kralın mezarı henüz bulunamadı ve bu durum, alanı bir gizem örtüsüyle kapladı. Böylesine dikkat çekici bir ibadethanenin 2.000 yıldan fazla bir süre önce neden inşa edildiğini anlamak için öncelikle krallığı daha iyi anlamamız gerekiyor.