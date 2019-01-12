Nergis Kumbasar'ın makyajsız hali dikkat çekti. Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.
"DURUMU HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR"
Kumbasar, “Mehmet Ali'nin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse yakın süre içinde düzeleceğine inanıyorum. Ablası da gerekli açıklamaları yapıyor zaten” dedi.
Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar, geçtiğimiz aylarda sunucusu olduğu 'Nergis Zamanı' programında canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu. Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar, şu ifadeleri kullanmıştı:
"ÇIKMADIK CANDAN ÜMİT KESİLMEZ"
"Biz evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin ve Erbil ile… Başka yerlere gittim. İnşallah geçmiş olur. Çünkü başka bir şey bekliyorum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki… Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var ‘çıkmadık candan ümit kesilmez…’ Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı. İnşallah…"
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