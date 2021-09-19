Geçirdiği kaçış sendromu rahatsızlığı sonrası eski sağlığına kavuşmaya başlayan Erbil, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Arabasını yenilemek için partiye geldiği yönündeki söylentilere yanıt veren Mehmet Ali Erbil, "Belki yenilerim. Benim arabam kaç model, benzinli mi onu bile bilmiyorum. Ben benzinli arabaya mazot koymuş adamım. Sadece 2011 model olduğunu biliyorum." dedi.

"HER ZAMAN MÜTEVAZI BİR YAŞAMI OLDU"

Eski eşine destek veren Kumbasar, "Mehmet Ali'nin her zaman mütevazı bir yaşamı olmuştur. 'Para kazanıyorum' diye aşırı lüks tutkusu olmadı. O sadece çocuklarına baktı." dedi.