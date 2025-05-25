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        Haberler Magazin Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: Eğer istersem canı çok acır - magazin haberleri

        Nergis Kumbasar’dan Mehmet Ali Erbil’e sert mesaj: Eğer istersem canı çok acır

        Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in nafaka açıklamasına üstü kapalı şekilde göz dağı verdi; "Eğer istersem çok canı acır" dedi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 25.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:23
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        "Eğer istersem canı çok acır"
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        Nergis Kumbasar, ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde; "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" sözleri hakkında ilk kez Giresun'daki tiyatro turnesi esnasında konuştu. Kumbasar; "Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkes de nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" dedi.

        Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in 1989 - 1996 yılları arasında süren evliliğinden kızları Yasmin dünyaya geldi

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        Dijital platformlarda yapılan projelere de değinen Nergis Kumbasar; "Bence proje iyi bir projeyse, güzel yazılmışsa, ‘Dijitalde daha rahatız, orada televizyonda kullanamadığımız cümleleri rahatça kurabiliyoruz' gibi bir rahatlık var belki, ama şöyle de bir şey var: İyi yazılmış ve iyi yapılmış bir projeyse her yerde ses getirir, her yerde beğenilir, her yerde duyulur ve herkes tarafından seyredilir" ifadelerine yer verdi.

        Ünlü oyuncular Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç, Anadolu Turnesi kapsamında sahneledikleri 'Etekler ve Pantolonlar' isimli tiyatro oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle buluştu

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        #Mehmet Ali Erbil
        #Nergis Kumbasar
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