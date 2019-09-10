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NEŞE ERBERK KİMDİR?

Neşe Erberk 14 Ekim 1964'te İstanbul'da doğdu. Robert Koleji'ni bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erberk, 1983 yılında girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçildi. Bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan 1984'te Avrupa güzeli seçildi ve manken olarak mesleki yaşamına başladı. 1987 yılında kendi adına bir mankenlik, fotomodellik ajansı kurarak iş yaşamını sürdürdü. Kişiye özel ilk defile kendisi tarafından yaptırılarak mankenlik mesleği için ön yargıların oluşmasına sebep olduğu öne sürülmüştür.

Ayrıca bir dönem evlilik yaptığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz çocukları olmuştur. Kendi adını verdiği mankenlik ajansını kurmuş podyumlara yeni yüzler kazandırmaktadır.