        Haberler Spor Basketbol TKBL Nesibe Aydın: 69 - Fenerbahçe Opet: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Nesibe Aydın: 69 - Fenerbahçe Opet: 99 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'la karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakada, sarı-lacivertliler rakibine 30 sayı fark atarak 99-69 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:53
        F.Bahçe'den Nesibe Aydın'a büyük fark!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-69 yendi.

        Fenerbahçe Opet, ligdeki yenimezlik serisini 10 maça çıkarırken Nesibe Aydın, 4 mağlubiyet yaşadı.

        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Enes Duran

        Nesibe Aydın: Davis 14, Bone 27, Pelin Gülçelik, Green 12, Yağmur Önal 4, Tuner 4, Melike Yalçınkaya 6, Büşra Akgün, Derin Yaya 2, Aysude Torcu

        Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 11, Sevgi Uzun 11, Williams 2, Gustafson 14, Rupert 21, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut 6, Mccovan 13, Mc Bride 14, Allemand 7, Tuana Vural, Selen Baş

        1. Periyot: 22-34

        Devre: 34-57

        3. Periyot: 55-82

