        Nesli tehlikedeki kaplumbağa sahile vurdu

        Nesli tehlikedeki kaplumbağa sahile vurdu

        Hatay'ın Samandağ sahilinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede kaplumbağanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akdeniz'in önemli yuvalama alanlarından biri olan bölgede yaşanan olay endişe yarattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 01:29 Güncelleme: 14.02.2026 - 01:29
        Nesli tehlikedeki kaplumbağa sahile vurdu
        Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.

        Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz şekilde duran kaplumbağayı fark etti.

        Yapılan incelemede ekipler kaplumbağanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarında özellikle yaz aylarında yuvalama yaptığı biliniyor. Samandağ sahili de önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

