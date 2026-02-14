Nesli tehlikedeki kaplumbağa sahile vurdu

İstanbul- Küçükçekmece'de kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi; çevredekiler panikle kaçtı

İSTANBUL, (DHA)-Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi. Bu sırada çevredekiler panikle kaçtı. O anlar kameraya yansırken, ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)