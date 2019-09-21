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HaberlerGündemNeslican Tay için 'Akferaset' isimli kullanıcıdan tepki çeken tweet!

Kanseri yenebiliriz peki ya kötülüğü?

HABERTURK.COM

Ölümü ile Türkiye'yi kahreden Neslican Tay için başsağlığı mesajları yağarken sosyal medyanın kötüleri de boş durmadı. Kullanıcı adında 'feraset' geçen bir 'kötü'nün mesajı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Neslican Tay

Genç yaşında yakalandığı kanser illetine karşı verdiği mücadele ile Türkiye'nin gönlünü kazanan Neslican Tay dün gece hayatını kaybetti. Mücadelesini, azmini görüp iyi bir haber bekleyenler kahroldu. Siyasetçisinden sanatçısına sosyal medyayı kullanan kim varsa üzüntülerini paylaştı. Sosyal medyanın kötüleri de yine boş durmadı ve bu iyilik dolu mesajların arasına kirli hezeyanlarını bulaştırdı.

'GİZLİ' KÖTÜLÜK

Kullanıcı adındaki 'feraset'ten fersah fersah uzak bir sosyal medya kullanıcısı, gizlendiği bu kimlikle döktü kinini: "Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..." Satırları tekrar etmesi bile zül ancak deşifre olması belki de benzerlerine verilecek en güzel ders. Nitekim kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı bu mesaj. Söz konusu hesabın 'korumalı' hale getirildiği görülürken gerçek ismini açık eden bazı mesajlar da yine Twitter kullanıcılarınca yayınlandı. Meselenin bu kısmı ile de yargının ilgilenmesi bekleniyor.

ELBET CEVABI OLURDU

Neslican yaşasaydı belki güzel bir cevabı olacaktı. Çünkü kanserle mücadelesi kadar sosyal medya kötüleri ile de mücadele ederek geçmişti ömrünün son günleri. Mücadelesinden menfaat elde edeceğini, meşhur olmak için hareket ettiğini düşünenlere cevabı yüreği kadar temizdi: "İnsanlar zannediyor ki tekrar tekrar kanser olurken popülerliğimin artmasından memnunum. Şaka gibisiniz, kanser olmaktan bahsediyoruz hem de 4 kere... Bunun karşılığında milyoner olsam bile bu kadar acıyı yaşamayı asla tercih etmezdim. Popülerlik de neymiş?"

Neslican 3 kez yenmişti kanseri. Belki bir gün kesin çaresini de bilim bulacak ve kanser sonsuza dek yenilecek. Ama bu kötülüğü nasıl yeneceğiz?

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