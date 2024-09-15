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        Haberler Magazin Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını bekleyen Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:54
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        İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.

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        Neslihan Atagül, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da konuk olduğu 'Verissimo' programında açıkladı.

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        Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, erkek bebek beklediğini açıkladı.

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        Neslihan Atagül, bebeğinin ismine dair herhangi bir detay vermedi.

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        BEBEK BEKLEDİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

        Neslihan Atagül, bebek beklediğini şu sözlerle duyurmuştu: Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.

        #Neslihan Atagül
        #bebek
        #cinsiyet
        #Kadir Doğulu
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