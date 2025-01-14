Neslihan Atagül'den, hamileliğinin 32'nci haftasından yeni paylaşımlar: 8 ay ve saymaya devam
Neslihan Atagül, doğuma sayılı günler kala hamilelik sürecine dair yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı; "8 ay ve saymaya devam"
Giriş: 14.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:18
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2016 yılında oyuncu eşi Kadir Doğulu ile hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül, evliliklerinin 9'uncu yılında anne baba olma heyecanı yaşıyor.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda, erkek bebek beklediğini müjdesini sevenlerine vermişti.
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Doğuma sayılı günler kala, Neslihan Atagül, hamilelik sürecine ait fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.