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        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den, Kadir Doğulu'ya: Sen benim güvenli limanımsın

        "Sen benim güvenli limanımsın"

        Eşi Kadir Doğulu'nun 43'üncü yaşını kutlayan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından aralarında oğulları Aziz'in de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı; "Babacığım, doğum günün kutlu olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:46
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        "Sen benim güvenli limanımsın"
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        2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz ay ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Uzun süredir birlikte olan çift, zaman zaman özel anlarını, sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

        Neslihan Atagül, 43 yaşına giren eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Oyuncu, aralarında oğullarına Aziz'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak duygularını ifade etti.

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        Neslihan Atagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Babacığım, doğum günün kutlu olsun. Sen benim güvenli limanım, yol göstericim ve dayanağımsın. İyi ki doğdun. Seni kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
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