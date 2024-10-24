Neslihan Atagül: 20 hafta içinde
Eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını bekleyen Neslihan Atagül'den yeni hamilelik fotoğrafları geldi
Neslihan Atagül, şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Neslihan Atagül, zaman zaman hamilelik sürecine dair fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayımlıyor.
Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektife poz verdi.
Erkek bebek dünyaya getirecek olan Neslihan Atagül, fotoğraflarını; "20 hafta içinde" notuyla yayımladı.
HAMİLE OLDUĞUNU BU FOTOĞRAF İLE DUYURMUŞTU
Neslihan Atagül, hamile olduğunu; "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.