HAMİLE OLDUĞUNU BU FOTOĞRAF İLE DUYURMUŞTU

Neslihan Atagül, hamile olduğunu; "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.