Neslihan Atagül: En çok aşerdiğim şey şelaleydi

2016'da meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen ve 2025 yılının mart ayında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir programa konuk oldu.

Programda; annelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulunan Neslihan Atagül; "Aziz, bana çok şey öğretiyor Aziz beni, bana yakınlaştırdı. Annelik kolay bir şey değil. Eş desteğinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Gerçekten Kadir olmasaydı tek başıma bu kadar başarılı olamayabilirdim. Kadir’in desteği muazzam. Doğal olarak tahammülüm çok arttı" ifadelerini kullandı.

Hamilelik sürecine de değinen Neslihan Atagül, yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü; "En çok aşerdiğim şey şelaleydi. Hamileliğim yaz dönemine denk geldi ve 25 kilo aldım. Bir gün uyandım ve ‘Buz gibi bir şelalenin altında ıslanmak istiyorum. Kadir, beni şelaleye götür’ dedim. Fakat götürmedi ve ‘İstersen seni hortumla yıkayayım’ dedi."