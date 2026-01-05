Neslihan Atagül: Hassasiyetlerim farklılaştı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Neslihan Atagül, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Atagül, rüzgârlı havada yürümekte zorlandı.

O anlarda kahkahalar atan oyuncu; "Yeni yıla biraz rüzgârlı girdik. Rüzgarımız, her zaman eser. Benim için 2025 çok güzel bir yıldı. Aşırı verimli bir yıldı. Aziz’imizi kucağımıza aldık" diyerek, gülümsedi.

Neslihan Atagül, 2016'da meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti.

Gazetecilerin, “Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusunu yanıtlayan Neslihan Atagül, annelikle birlikte hayatındaki dönüşümü anlattı. Oyuncu; "Yine aynı benim, anne oldum. Sadece insanın hassasiyetleri farklılaşıyor. Daha da deneyimlendim. İlk zamanlar yeri geldiğinde kolaydı, yeri geldiğinde zor anlar da oldu. Uykusuzluktan tut, neden ağladığını bilmiyorsun. Bütün tuşlara basıyorsun öğrenmek için. Her kadının yaşadığı şeyler. Kadir de hep yardımcı oldu. Her zaman hep yanımda. Harika bir baba" ifadelerini kullandı.

Setlere dönmeye hazırlandığını da belirten Atagül, yeni projeler okuduğunu söyleyerek; "Proje değerlendiriyorum, fikirler var kafamda. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Kolay olmayacak ama zor da olmaz diye düşünüyorum. Aziz de benimle olur sette, ben hep yanımda olsun isterim" dedi.