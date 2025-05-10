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        Haberler Magazin Neslihan Atagül, oğluyla kuaföre gitti - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül, oğluyla kuaföre gitti

        Geçtiğimiz mart ayında anne olan Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile kuaföre gittiği anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:35
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        2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Aziz adını vermişti.

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        Kuaföre giden 32 yaşındaki oyuncu, oğlu Aziz ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

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        Neslihan Atagül, oğluyla fotoğrafına; "Kakül sevdiğimi söylemiştim değil mi?" notunu düşerken; oğlu Aziz'in yüzünü göstermedi.

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        "BENİM MANZARAM"

        Öte yandan Neslihan Atagül, birkaç gün önce de minik oğlu Aziz'in ayaklarını paylaşmış ve "Benim manzaram" notuyla duygularını ifade etmişti.

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
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