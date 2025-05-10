Neslihan Atagül, oğluyla kuaföre gitti
Geçtiğimiz mart ayında anne olan Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile kuaföre gittiği anları yayımladı
Giriş: 10.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:35
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2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Aziz adını vermişti.
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Kuaföre giden 32 yaşındaki oyuncu, oğlu Aziz ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
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Neslihan Atagül, oğluyla fotoğrafına; "Kakül sevdiğimi söylemiştim değil mi?" notunu düşerken; oğlu Aziz'in yüzünü göstermedi.